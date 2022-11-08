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AK Parti’yi ekmek üzerinden aşağılayan o isme Ömer Çelik’ten tepki: Hadsizliktir

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir canlı yayında bilimsel olduğunu iddia ederek akla ziyan açıklamalarda bulunmuş, “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir”, “Bizim toplum ekmekle doyduğu için 20 sene başında yöneticiler duruyor” demişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kolivar’ın skandal açıklamasına tepki göstererek, “Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir” dedi.

AK Parti’yi ekmek üzerinden aşağılayan o isme Ömer Çelik’ten tepki: Hadsizliktir
Ekleme: 8.11.2022 - 15:09 Güncelleme: 8.11.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
AK Parti’yi ekmek üzerinden aşağılayan o isme Ömer Çelik’ten tepki: Hadsizliktir
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında bilimsel olduğunu iddia ederek akla ziyan açıklamalarda bulunmuş, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

KOLİVAR'DAN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

Kolivar, İstanbul'da ekmek fiyatlarının konuşulduğu programda bir anda skandal bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "(…) Madem ekmeği temel gıda maddesi sayıyorsunuz. Ben öyle saymıyorum. Ben de diyorum ki ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şeydir. Türkiye'de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilodur. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doğduğu için 20 sene başında yöneticiler duruyor."

ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ: MİLLETİMİZİ VE EKMEĞİ AŞAĞILAYAN AÇIKLAMALARI HADSİZLİKTİR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik ise Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın skandal açıklamalarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Yİ TWITTER'DA DA AŞAĞILAMIŞ!

Ayrıca ekmek tüketimi aşağılayan, siyasi iktidarı ekmek tüketimi üzerinden karalamaya kalkan Kolivar'in "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir", "Bizim toplum ekmekle doğduğu için 20 sene başında yöneticiler duruyor" ifadeleri sosyal medyada tepkiyle karşılanırken Kolivar'ın toplumu ve AK Partilileri aşağılayan sözleri kendisine ait olduğu iddia edilen Twitter hesabındaki yorumlarda ortaya çıktı.

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Kolivar'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Engin Özkoç'un ekmek fiyatlarıyla ilgili bir yorumuna sosyal medyadan yanıt vererek "Bizde ekmeği 7,5 TL yapalım daha çok alırlar bunlar. AKP'li hırsızlardan bahsediyor, "doğru" diyor, onlar alıyorlar. Onlar 5 TL'lık değil, 30/40 TK olan ekmekten alıyorlar. Vatandaş halk ekmek kuyruğunda bizim satışlarımız düştü, zam geldikçe bizim müşterimiz azalıyor" ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında görülüyor.

Bir Twitter hesabının "Neden lüks araç kullanan bayanların yüzde 85'i kapalı?" sorusuna cevaben, "Devir onların devri ya bir AKP'linin 2/3 karısıdır ( bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor. Alın teri ile bisiklet zor alırsın bu memlekette" paylaşımı yaptığı hesabında yer alıyor.

Ayrıca Kolivar'in Oya Başar'ın fan hesabındaki bir yoruma, "Onların çocukları torunları Amerika'da seninkiler ya askerde ya da madende şehit ya da gazi olmak için yetiştiriyorlar. Milletse gayet memnun bu gidişten" dediği sosyal medyada yer alıyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Cevheri Güven'in sosyal medyadan paylaştığı bir video konuşmasına ise "Katılıyorum size" ifadesini kullandığı görülüyor.

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