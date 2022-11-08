AK Parti'den Dünya Şehircilik Günü paylaşımı: Milletimiz istedi biz yaptık

AK Parti resmi Twitter hesabından, muhalefet parti liderlerinin engellemelerine rağmen Türkiye'ye yapılan dev yatırımların yer aldığı bir video yayınladı. “Milletimiz istedi, biz yaptık. Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle donattık” mesajıyla yayınlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan şehir hastanelerine, millet bahçelerinden dev otoyollara kadar sayısız eser yer aldı. Paylaşıma kısa sürede binlerce mesaj ve beğeni yağdı.

AK Parti resmi sosyal medya hesabından “Milletimiz istedi, biz yaptık. Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle donattık” mesajıyla bir video paylaşıldı.Muhalefetin engellemelerine rağmen Türkiye'ye yapılan dev yatırımların yer aldığı videoda otoyollardan İstanbul Havalimanı'na, şehir hastanelerinden millet bahçelerine kadar sayısız eser yer aldı.AK Parti'nin Dünya Şehircilik Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.