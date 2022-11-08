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Ağrı Tutak otobüs kazasında kimlikler belli oldu! 7 kişi ölmüştü!

Ağrı Tutak'ta dün korkunç bir olay yaşandı. İki TIR ve bir yolcu otobüsü çarpıştı. Feci kazada 7 kişi hayata gözlerini kapadı. Yetkililer kazada yaşamını yitiren vatandaşlar ile yaralıların isimlerini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları

Ağrı Tutak otobüs kazasında kimlikler belli oldu! 7 kişi ölmüştü!
Ekleme: 8.11.2022 - 10:13 Güncelleme: 8.11.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Ağrı Tutak otobüs kazasında kimlikler belli oldu! 7 kişi ölmüştü!
Ağrı Tutak'ta dün tüyler ürperten bir kaza yaşandı… Van Yolu yolcu otobüsünün Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı.

Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen iki kamyona süratli bir şekilde çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve iki kamyon alev aldı. İlk belirlemelere göre otobüste 18 yolcu ve 3 mürettebat olduğu belirlendi. Yaralanan 18 kişi merkez ve ilçe hastanelerine kaldırılırken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.
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