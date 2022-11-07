Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirilen operasyonlarda, 4 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.