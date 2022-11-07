Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina'nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu tırmandıracak hamleler yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin 'savaş sebebi' olacağını belirtmesine rağmen Girit'in doğusunda karasularını 12 mile çıkarma meselesini gündemde tutan Yunanistan provokasyonlarına yenilerini ekledi. Yunan yetkililerin savaş çıkığrtkanlığı yaptığı şu günlerde Yunan basınında Atina'nın Türkiye karşıtı hamlerleri sıralandı.Yunanistan ile ABD bir yandan Dedeağaç ve İskeçe'ye helikopter, zırhlı araçlar ve asker yığınağı yaparken bir yandan da Türkiye sınırına yakın İskeçe ilindeki Petrochori atış alanında Tank Atış Poligonunda tank tatbikatı ve yarışma düzenledi.Bir yandan tatbikat sürerken diğer yandanda Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Yunanistan'ın 2020 yılında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmanmasının ardından 2021 yılını yeni silahlar almaya harcadığı belirtilen haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekildi.Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve stratejik ortaklığı anlaşması imzalandığı, 3 adet Belharra fırkateyni alınmasının kritik bir önemi olduğu belirtildi. Yunanistan'ın 24 adet Rafale savaş uçağı almaya başladığı da hatırlatıldı. Fransa'dan silah almayı sürdüreceği de belirtildi. Askeri kaynakların Ankara'nın bundan rahatsız olduğunu söylediği belirtildi.Miçotakis'İn Avrupalı ülkelerle işbirliği konusunda ısrarcı olduğu belirtilen haberde , Alman yapımı zırhlı Marder araçların yanı sıra Alman-Hollanda yapımı MEKO tipi fırkateynlerin de satın alınmasının gündemde olduğu belirtildi.Yunanistan'ın donanmaya büyük önem verdiği korvet tipi savaş gemisi almasının da gündemde yer aldığı belirtildi. İsrail ile de bir dizi anlaşma yapıldığına dikkat çekilen haberde, Spike NLOS tanksavar füze sisteminin tedarikinin onaylandığı, iki HERON İHA sistemi kiralandığı ve daha fazla anti-İHA sisteminin de Atina'nın radarında olduğu belirtildi.Atina, silahlanma için gözünü Avrupa'ya çevirsede ABD ile bağlarının her zamankinden güçlü olduğu belirtilen haberde 2021'den bu yana karşılıklı savunma işbirliğinin arttığına dikkat çekildi. Atina'nın bir F-35 filosu edinme talebi, aynı zamanda 83 F-16'nın Block 72 Viper'a modernizasyon programı ile birlikte Yunan ABD işbirliğinin listesinin oldukça uzun olduğu vurgulandı.Öte yandan Yunanistan'ın üst düzey komutanı eski savunma bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, katıldığı etkinlikte Türkiye-Yunanistan durumunu değerlendirdi. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerekiğini ifade eden Apostolakis'e göre bu gerginlik savaşı tetikleyebilir.Apostolakis, aynı zamanda Yunan halkına bir uyarıda bulunarak 'Bu halk tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermişti. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalıdır' dedi.Yunanistan'ın karasuları meselesine de değinen Apostolakis, 'Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirmez. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur' ifadelerine yer verdi.Aynı zamanda ona göre, Türkiye ile masadayken 12 mil meselesinin devamlı olarak gündemde olması gerekiyor.Türkiye'ye de seslenen Apostolakis, 'Ankara'da bulunanlar Atina'nın hiçbir şekilde uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli' ifadelerine yer verdi.Türkiye, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını 'Casus Belli' (savaş nedeni) sayıyor. Bu ifadeye de değinen Apostolakis, karasuları meselesinde yasanın kendilerinden yana olduğunu ifade etti.Apostolakis, daha önceki açıklamalarında ise bu ifadelerinin aksine savaşın çıkma ihtimalinin düşük olduğunu, daha çok bölgesel bir çatışma yaşanacağını düşündüğünü dile getirmişti.Aynı zamanda Apostolakis'e göre olası bir çatışma en fazla 3-4 gün sürerdi.