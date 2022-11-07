  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,52 - 18,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina'nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...

Türkiye'ye 50 kilometre mesafede ABD ile tatbikata başlayan Yunanistan, provokatif eylemlerine her geçen gün yenisini ekliyor. Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği 12 mil meselesini sık sık gündeme getiren Yunanistan'da üst düzey bir yetkili 'En kötüsüne hazır olun' demişti. Provokasyonların ardı arkası kesilmezken bu kez de Yunan basını Atina'nın Türkiye karşıtı alternatiflerini masaya yatırdı...

Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina'nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...
Ekleme: 7.11.2022 - 12:05 Güncelleme: 7.11.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınından itiraf gibi haber! Atina'nın Türkiye karşıtı hamlelerini tek tek sıraladılar...
Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu tırmandıracak hamleler yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin 'savaş sebebi' olacağını belirtmesine rağmen Girit'in doğusunda karasularını 12 mile çıkarma meselesini gündemde tutan Yunanistan provokasyonlarına yenilerini ekledi. Yunan yetkililerin savaş çıkığrtkanlığı yaptığı şu günlerde Yunan basınında Atina'nın Türkiye karşıtı hamlerleri sıralandı.


Yunanistan ile ABD bir yandan Dedeağaç ve İskeçe'ye helikopter, zırhlı araçlar ve asker yığınağı yaparken bir yandan da Türkiye sınırına yakın İskeçe ilindeki Petrochori atış alanında Tank Atış Poligonunda tank tatbikatı ve yarışma düzenledi.

Bir yandan tatbikat sürerken diğer yandanda Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Yunanistan'ın 2020 yılında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmanmasının ardından 2021 yılını yeni silahlar almaya harcadığı belirtilen haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekildi.

Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve stratejik ortaklığı anlaşması imzalandığı, 3 adet Belharra fırkateyni alınmasının kritik bir önemi olduğu belirtildi. Yunanistan'ın 24 adet Rafale savaş uçağı almaya başladığı da hatırlatıldı. Fransa'dan silah almayı sürdüreceği de belirtildi. Askeri kaynakların Ankara'nın bundan rahatsız olduğunu söylediği belirtildi.

Miçotakis'İn Avrupalı ülkelerle işbirliği konusunda ısrarcı olduğu belirtilen haberde , Alman yapımı zırhlı Marder araçların yanı sıra Alman-Hollanda yapımı MEKO tipi fırkateynlerin de satın alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

Yunanistan'ın donanmaya büyük önem verdiği korvet tipi savaş gemisi almasının da gündemde yer aldığı belirtildi. İsrail ile de bir dizi anlaşma yapıldığına dikkat çekilen haberde, Spike NLOS tanksavar füze sisteminin tedarikinin onaylandığı, iki HERON İHA sistemi kiralandığı ve daha fazla anti-İHA sisteminin de Atina'nın radarında olduğu belirtildi.

Atina, silahlanma için gözünü Avrupa'ya çevirsede ABD ile bağlarının her zamankinden güçlü olduğu belirtilen haberde 2021'den bu yana karşılıklı savunma işbirliğinin arttığına dikkat çekildi. Atina'nın bir F-35 filosu edinme talebi, aynı zamanda 83 F-16'nın Block 72 Viper'a modernizasyon programı ile birlikte Yunan ABD işbirliğinin listesinin oldukça uzun olduğu vurgulandı.

Öte yandan Yunanistan'ın üst düzey komutanı eski savunma bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, katıldığı etkinlikte Türkiye-Yunanistan durumunu değerlendirdi. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerekiğini ifade eden Apostolakis'e göre bu gerginlik savaşı tetikleyebilir.

Apostolakis, aynı zamanda Yunan halkına bir uyarıda bulunarak 'Bu halk tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermişti. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalıdır' dedi.

Yunanistan'ın karasuları meselesine de değinen Apostolakis, 'Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirmez. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur' ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda ona göre, Türkiye ile masadayken 12 mil meselesinin devamlı olarak gündemde olması gerekiyor.

Türkiye'ye de seslenen Apostolakis, 'Ankara'da bulunanlar Atina'nın hiçbir şekilde uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli' ifadelerine yer verdi.

Türkiye, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını 'Casus Belli' (savaş nedeni) sayıyor. Bu ifadeye de değinen Apostolakis, karasuları meselesinde yasanın kendilerinden yana olduğunu ifade etti.

Apostolakis, daha önceki açıklamalarında ise bu ifadelerinin aksine savaşın çıkma ihtimalinin düşük olduğunu, daha çok bölgesel bir çatışma yaşanacağını düşündüğünü dile getirmişti.

Aynı zamanda Apostolakis'e göre olası bir çatışma en fazla 3-4 gün sürerdi.


Orduya 'Hazır ol' emri vermişlerdi, NATO iki ülkeye çağrı yaptı: Gerginliği artırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! '‘Health Türkiye’ adı altında küresel bir markaya oluyoruz'
Dışişleri'nden İdlip'teki saldırılara kınama...
Milli Savunma Bakanı Akar: Azerbaycan ve Ermenistan barışı için her türkü çabayı destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Yarın hesaplara yatacak...
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmeğe hakaret etti
Bosna Hersek'te FETÖ okulları borç batağında...
Nevşin Mengü Öz Erciş'in avukatlığına soyundu: Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?
MSB'den ABD ile kritik toplantı sonrası açıklama! İşte ele alınan konular
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan yeni açılan hatta yaşanan arızaya tepki: Kurdele belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz
Türkiye'den SİHA'larla sınır ötesinde nokta operasyonları
İstanbul'un metrobüs çilesi bitmiyor: Vatandaşlar Altunizade üst geçidinde dakikalarca beklemek zorunda kalıyor
Macron’dan Türkiye hakkında küstah sözler! Fransa’nın kirli geçmişini görmezden geldi
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke
Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın mimarı 85 milyonun tamamıdır
Ağrı'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı
ABD heyeti Ankara'da...
İletişim Başkanlığı tek tek açıkladı: Yalan haberlerde bu hafta
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

'Hey Siri'ye veda: Bir dönem sona eriyor

'Hey Siri'ye veda: Bir dönem sona eriyor

Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak

Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak

Emekli olan herkes tazminat alabilecek mi? İşte tüm detaylar...

Emekli olan herkes tazminat alabilecek mi? İşte tüm detaylar...

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak! Tek tek bildiri yolladılar: ‘Bu iyiye işaret değil, planınızı yapın…’

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak! Tek tek bildiri yolladılar: ‘Bu iyiye işaret değil, planınızı yapın…’

Kanlı Ay tutulması: 2025'ten önce son kez yaşanacak

Kanlı Ay tutulması: 2025'ten önce son kez yaşanacak