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Süleyman Soylu'dan kız çocuğunu kaçırmaya çalışan HDP'lileri darbeden ailelere destek: Ellerine sağlık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa çocuk kaçırırken yakalanan HDP'li yöneticileri darbeden ailelere sahip çıktı. Çocuğun HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılmasına engel olduklarını belirten Soylu, "Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu, HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneler darbetti, ellerine sağlık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar." diye konuştu.

Süleyman Soylu'dan kız çocuğunu kaçırmaya çalışan HDP'lileri darbeden ailelere destek: Ellerine sağlık
Ekleme: 7.11.2022 - 12:54 Güncelleme: 7.11.2022 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu'dan kız çocuğunu kaçırmaya çalışan HDP'lileri darbeden ailelere destek: Ellerine sağlık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi'ndeki Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni'ne katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Soylu, yıl içerisinde ülke genelinde yapılan eğitimlerle ilgili bilgi verdi. Soylu, 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla terörle mücadele stratejisinin değiştirildiğini ve kesintisiz operasyon stratejisine geçildiğini söyledi.

'PKK'ya yıllık katılım 43'e düştü'
Bakan Soylu, “Terörün yanında, teröre sebep olan, teröre kaynaklık eden unsurlarla da mücadele etmeye başladıktan sonra bu bölgede her şey değişti. Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43.' dedi.

'HDP'li yöneticiyi dağa çocuk kaçırırken yakaladık'
Bir kız çocuğunun HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılmasına engel olduklarını belirten Soylu, 'Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu, HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık.

'Anneler darbetti, ellerine sağlık'
Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP'li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar.' diye konuştu.

'Bir ‘oh' daha çekiyorum, gençler PKK'ya gitmiyor'
Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

'Hani ben bir keresinde bir ‘oh' çekmiştim ya. ‘Paralar PKK'ya gitmiyor' diye. Şimdi bir ‘oh' daha çekiyorum. Gençler PKK'ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacılığa, hemşireliğe ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar.

Festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar, üniversitelerde hocalarıyla beraber yarınlara ümit vermeye gidiyorlar. Sadece bu coğrafyaya değil, etrafımızdaki coğrafya da ümit veriyoruz. Amerika, Irak'a geldiği zaman ‘demokrasi getireceğim' diye geldi.

Amerika, Afganistan'ı işgal ettiği zaman ‘Barış getireceğim, kardeşlik getireceğim' diye geldi. Bugün Irak'taki kardeşlerimizin durumunu görüyoruz, Afganistan'daki kardeşlerimizin durumunu yıllarca o barış getireceğim yalanı içerisinde gördük. Batı'nın, Amerika'nın yalanlarına karnımız tok. Huzuru Erbil'e de Irak'a da Afganistan'a da etrafımızdaki coğrafyaya da biz getireceğiz.”
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