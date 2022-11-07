Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.' denildi.