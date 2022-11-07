Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 16 kilo 882 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 16 kilo 882 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlı Kökünü Kurutma Operasyonu başlatıldığı kaydedildi.Açıklamada, yaklaşık 4 aydır süren çalışmalar sonucunda, 110 şüpheliden 95'inin yakalandığı anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:'12 kilo 536 gram metamfetamin maddesi, 3 kilo 528 gram esrar maddesi, 818 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 5546 sentetik ecza hap, 6 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilmiştir. Planlı soruşturma kapsamında uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 180 ekip, 10 özel harekat unsuru, 200 çevik kuvvet personeli olmak üzere 1730 personel, 3 insansız hava aracı ve 15 narkotik dedektör köpeği ile 1 helikopterin katılımıyla 70 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.'