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Kılıçdaroğlu'nun para bulmaya gittiği İngiltere karıştı! Hayat pahalılığına isyan...

İngiltere’de hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce gösterici, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve maaşların artırılması çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun para bulmaya gittiği İngiltere karıştı! Hayat pahalılığına isyan...
Ekleme: 7.11.2022 - 09:21 Güncelleme: 7.11.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun para bulmaya gittiği İngiltere karıştı! Hayat pahalılığına isyan...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun finans çevrelerinden para bulmak için gittiği İngiltere'de halk hayat pahalılığından, yetersiz ücretlerden, gıda ve enerji krizinden dolayı hükümeti protesto etti. Bu yıl üç kez başbakan değişen İngiltere'de siyasi kriz ve ekonomik kriz nedeniyle toplumsal kaos giderek derinleşiyor.

45 gün boyunca görevde kalan Liz Truss'ın istifasının ardından Rishi Sunak'ın başbakanlık görevine gelmesi ekonomik krizle boğuşan halkının öfkesini dindirmedi. Faiz artışının ardından yapılması beklenen zamlar nedeniyle binlerce kişi başkent Londra'da sokağa indi. Embankment tren istasyonu önünde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikasına üye göstericiler, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomi ve göçmen politikalarını protesto etti.

'MAAŞLARI ARTIRIN!'

Hayat pahalılığını ve kemer sıkma politikalarını protesto eden göstericiler, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve maaşların artırılması çağrısında bulundu. Göstericiler ellerinde, 'Enerji faturalarını azaltın, maaşları artırın', 'Muhafazakar Parti istifa', 'Şimdi genel seçim zamanı', 'Mülteciler hoş geldiniz' yazılı pankartlar taşıdı. Kemer sıkma politikaları nedeniyle yeni başbakan Rishi Sunak'a tepki göstererek istifa çağrısı yaptı.

Başkentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanmadan önce Başbakanlığın önünden geçen göstericiler, hükümet aleyhinde de sloganlar attı. İngiliz polisi, Başbakanlığın önünden geçen protestoculara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. En az 4 kişi gözaltına alındı.

HEMŞİRELERDEN GREV HAZIRLIĞI

Birleşik Krallık'ta 300 bin hemşirenin üye olduğu Royal College of Nursing (RCN) sendikası greve hazırlanıyor. RCN sendikası, üyeleri arasında geçen hafta tamamlanan oylamada, ücret zammı talepleri karşılanmadığı için büyük bir çoğunluğun grev yönünde oy kullandığını belirtti. Greve gidilmesi halinde, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) acil servis dışındaki diğer hizmetleri etkilenecek.
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