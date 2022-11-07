İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7-8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözdengeçirilecek.Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ileküresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, görevi devraldığı ilk gün Türkiye'ye sıcak mesaj vererek, 'Madrid'de imzalanan anlaşmaya uyacağız' demişti. Yine Tobias Billström, görevegeldikten hemen sonra Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına verdiği röportajda, 'PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranıştabulunmayacak. Terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız. Üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir' diyerek, Türkiye'yle imzaladıklarını anlaşmanın şartlarını yerine getireceklerini kaydetmişti.