  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,52 - 18,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7-8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

Görevi devraldığı ilk günden itibaren Türkiye'ye sıcak mesaj veren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7-8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek
Ekleme: 7.11.2022 - 09:45 Güncelleme: 7.11.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7-8 Kasım'da Türkiye'ye gelecek
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden
geçirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile
küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

'MADRİD'DE İMZLANAN ANLAŞMAYA UYACAĞIZ'
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, görevi devraldığı ilk gün Türkiye'ye sıcak mesaj vererek, 'Madrid'de imzalanan anlaşmaya uyacağız' demişti. Yine Tobias Billström, göreve
geldikten hemen sonra Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına verdiği röportajda, 'PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta
bulunmayacak. Terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız. Üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir' diyerek, Türkiye'yle imzaladıklarını anlaşmanın şartlarını yerine getireceklerini kaydetmişti.
Orduya 'Hazır ol' emri vermişlerdi, NATO iki ülkeye çağrı yaptı: Gerginliği artırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! '‘Health Türkiye’ adı altında küresel bir markaya oluyoruz'
Dışişleri'nden İdlip'teki saldırılara kınama...
Milli Savunma Bakanı Akar: Azerbaycan ve Ermenistan barışı için her türkü çabayı destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Yarın hesaplara yatacak...
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmeğe hakaret etti
Bosna Hersek'te FETÖ okulları borç batağında...
Nevşin Mengü Öz Erciş'in avukatlığına soyundu: Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?
MSB'den ABD ile kritik toplantı sonrası açıklama! İşte ele alınan konular
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan yeni açılan hatta yaşanan arızaya tepki: Kurdele belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz
Türkiye'den SİHA'larla sınır ötesinde nokta operasyonları
İstanbul'un metrobüs çilesi bitmiyor: Vatandaşlar Altunizade üst geçidinde dakikalarca beklemek zorunda kalıyor
Macron’dan Türkiye hakkında küstah sözler! Fransa’nın kirli geçmişini görmezden geldi
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke
Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın mimarı 85 milyonun tamamıdır
Ağrı'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı
ABD heyeti Ankara'da...
İletişim Başkanlığı tek tek açıkladı: Yalan haberlerde bu hafta
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

'Hey Siri'ye veda: Bir dönem sona eriyor

'Hey Siri'ye veda: Bir dönem sona eriyor

Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak

Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak

Emekli olan herkes tazminat alabilecek mi? İşte tüm detaylar...

Emekli olan herkes tazminat alabilecek mi? İşte tüm detaylar...

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak! Tek tek bildiri yolladılar: ‘Bu iyiye işaret değil, planınızı yapın…’

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak! Tek tek bildiri yolladılar: ‘Bu iyiye işaret değil, planınızı yapın…’

Kanlı Ay tutulması: 2025'ten önce son kez yaşanacak

Kanlı Ay tutulması: 2025'ten önce son kez yaşanacak