İstanbul'un metrobüs çilesi bitmiyor: Vatandaşlar Altunizade üst geçidinde dakikalarca beklemek zorunda kalıyor

Yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle vatandaşları isyan ettiren İBB, tüm şikayetlere rağmen yaşanan yoğunluk için de bir önlem almıyor. İstanbul'da bugün Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı. Vatandaşlar yaşanan üst geçitte dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Son günlerde bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ediyor.Haftanın neredeyse her günü bozulan metrobüsler sebebiyle zor durumda kalan vatandaşlar sabah saatlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı mağdur oluyor.Megakentte bugün Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar duraktaki üst geçitte adım atamayacak duruma geldi. İşe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçitte ilerlemekte zorlanırken, duraklardaki kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.