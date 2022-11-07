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İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Batılılaşma Dönemi Osmanlı, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri’ne ait bin 638 adet tarihi eser ele geçirildi. Sultan Abdülmecit Tuğralı Vakfiye de bulundu.

Ekleme: 7.11.2022 - 11:19 Güncelleme: 7.11.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi
'Tarihi Eser' operasyonunu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Beşiktaş İlçesi'nde bulunan bir iş yerine baskın yapıldı. Adreste Batılılaşma Dönemi Osmanlı, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri'ne ait tarihi eserler ele geçirildi.

Tarihi eserlerden söküldüğü saptanan ahşap döşemeler, sırlı ve sırsız seramikler, cam ve billur parçalar, ferman ile beratlara el konuldu. İş yerinin sahibi '5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda toplam bin 638 adet tarihi eser ve satışı yasak olan beş adet yabani hayvan derisi ele geçirildi. Operasyonda ahşap sandık kapakların, halı ve kilimlerin, ikonaların, bakır ibrik ve sürahilerin, tepsilerin, bakır parçaların, çini parçalarının, hat levhaların, seramik objelerin ve bir adet Sultan Abdülmecit Tuğralı Vakfiye'nin de ele geçirildiği belirtildi.





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