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Ege Üniversitesi'nin araştırma merkezinde patlama: 2 yaralı

İzmir'de, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde deney sırasında meydana gelen patlamada öğretim üyesi Dr. Ahmet Eryaşar ile idari personel Bünyamin Çalışan yaralandı.

Ekleme: 7.11.2022 - 17:22 Güncelleme: 7.11.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Ege Üniversitesi'nin araştırma merkezinde patlama: 2 yaralıBornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, saat 15.30 sıralarında deney sırasında patlama meydana geldi.

İhbar sonrası bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Eryaşar ile idari personel Bünyamin Çalışan, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eryaşar ile Çalışan tedaviye alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER) Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar ise patlama ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 'Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BESTMER) yürütülen deneyler sırasında meydana gelen kazada yaralanan Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eryaşar ve idari personel Bünyamin Çalışan tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz akademik ve idari personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir' denildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Ege Üniversitesi'nin araştırma merkezinde patlama: 2 yaralı
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