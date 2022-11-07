Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zanlının Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı..D. ve E.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinceÖrgütle ilgili bilgiler veren diğer 2 zanlı ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün 'mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanının bulunduğu 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik iki hafta önce çalışma başlatılmıştı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı gözaltına almıştı.