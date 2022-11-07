  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,52 - 18,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günü rekorlarla tamamladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,72 kazançla 4.331,66 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.338,88 puana taşıdı.

Ekleme: 7.11.2022 - 18:42 Güncelleme: 7.11.2022 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Borsa günü rekorlarla tamamladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü...BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,35 ve holding endeksi yüzde 3,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün sürdüğünü ifade etti.

ABD'de yarınki Kongre seçimleri nedeniyle siyasi haber akışının da önem kazanacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin direnç, 4.180 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Orduya 'Hazır ol' emri vermişlerdi, NATO iki ülkeye çağrı yaptı: Gerginliği artırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! '‘Health Türkiye’ adı altında küresel bir markaya oluyoruz'
Dışişleri'nden İdlip'teki saldırılara kınama...
Milli Savunma Bakanı Akar: Azerbaycan ve Ermenistan barışı için her türkü çabayı destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Yarın hesaplara yatacak...
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmeğe hakaret etti
Bosna Hersek'te FETÖ okulları borç batağında...
Nevşin Mengü Öz Erciş'in avukatlığına soyundu: Tuvalete gitmek ile namaz kılmak bir mi?
MSB'den ABD ile kritik toplantı sonrası açıklama! İşte ele alınan konular
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan yeni açılan hatta yaşanan arızaya tepki: Kurdele belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz
Türkiye'den SİHA'larla sınır ötesinde nokta operasyonları
İstanbul'un metrobüs çilesi bitmiyor: Vatandaşlar Altunizade üst geçidinde dakikalarca beklemek zorunda kalıyor
Macron’dan Türkiye hakkında küstah sözler! Fransa’nın kirli geçmişini görmezden geldi
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke
Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın mimarı 85 milyonun tamamıdır
Ağrı'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı
ABD heyeti Ankara'da...
İletişim Başkanlığı tek tek açıkladı: Yalan haberlerde bu hafta
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

'Hey Siri'ye veda: Bir dönem sona eriyor

'Hey Siri'ye veda: Bir dönem sona eriyor

Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak

Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak

Emekli olan herkes tazminat alabilecek mi? İşte tüm detaylar...

Emekli olan herkes tazminat alabilecek mi? İşte tüm detaylar...

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak! Tek tek bildiri yolladılar: ‘Bu iyiye işaret değil, planınızı yapın…’

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak! Tek tek bildiri yolladılar: ‘Bu iyiye işaret değil, planınızı yapın…’

Kanlı Ay tutulması: 2025'ten önce son kez yaşanacak

Kanlı Ay tutulması: 2025'ten önce son kez yaşanacak