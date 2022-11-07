AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan yeni açılan hatta yaşanan arızaya tepki: Kurdele belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz

İBB tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Sarıyer Rumeli Hisarüstü ile Beşiktaş sahildeki Aşiyan Parkı arasında hizmet veren füniküler hattındaki seferler teknik arıza nedeniyle durduruldu. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, yeni açılan hatta yaşanan arızaya yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Türkyılmaz, "Halk Ekmek fabrikası açarlar ekmek üretmezler, füniküler açarlar sefer yapamazlar. Kurdela belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda arıza meydana geldi. Yaşanan arıza nedeniyle Sarıyer Rumeli Hisarüstü ile Beşiktaş sahildeki Aşiyan Parkı arasında hizmet veren füniküler hattındaki seferler geçici oalrak durduruldu.Arızaya ilişkin Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır' denildi.AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz yeni açılan hatta yaşanan arızaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.Türkyılmaz şu ifadeleri kullandı:'Halk Ekmek fabrikası açarlar ekmek üretmezler, füniküler açarlar sefer yapamazlar. Kurdela belediyeciliği deyince de kızıyorsunuz'