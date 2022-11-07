Adana'da 27 kilo 500 gram esrar yakalatan 4 zanlı tutuklandı

Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda takibe aldığı iki ayrı otomobili uygulama noktasında durdurdu.Otomobillerdeki Ahmet K. (35), kardeşleri Mustafa K. (28), Abdülkadir K. ve kuzeni Ahmet K.'nin indirildiği otomobillerden birinde narkotik köpek 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil'in otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada valiz içerisinde 27 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet K., ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, içmek için satın aldığını öne sürdü.