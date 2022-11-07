ABD medyası 'çok gizli' görüşmeyi ifşa etti! Beyaz Saray yetkilileri Putin'in danışmanlarıyla ne konuştu?

Tüm dünya aylardır Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyor. İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar geçtiğimiz haftalarda giderek şiddetlenirken, savaşın seyrini değiştirecek gelişmelerin de kapıda olduğu söyleniyor.Batılı ülkelerle ciddi bir gerilimin içinde olan Rusya'nın nükleer silah kullanacağı iddialarının ardı arkası kesilmezken ABD basınında yer alan haberler çok konuşuldu.Savaşın başından bu yana aralarındaki gerginliğin had safhaya ulaştığı ABD ve Rusya'nın görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. ABD'li Wall Street Journal gazetesinin özel haberine göre Beyaz Saray yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarıyla bir araya geldi. WSJ'ın ismi açıklanmayan üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'a en yakın isimlerden olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ve mevkidaşı Nikolai Potrushev ile görüştü.'Çok gizli' olarak sınıflandırılan görüşmede, Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimallerinin ele alındığı bildirildi. WSJ, görüşmenin, Ukrayna'da nükleer silah kullanımı riskini azaltmak için yapıldığını belirtti. Gazeteye konuşan yetkililer, Sullivan'ın Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında umutlu olmadığını söyledi. Anlaşma sağlanamadığı söylenen görüşmelerin buna rağmen Rusya ile iletişim kanalının oluşturulmasında önemli bir rolü olduğuna dikkat çekildi. Ülke basınında yer alan bir diğer iddia ise ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya ile görüşmelerde bulunması için baskı uyguladığı oldu. Washington Post'un haberine göre üst düzey ABD'li yetkililer, artan nükleer savaş endişeleri nedeniyle Ukrayna'yı müzakere masasına oturtmayı amaçlıyor.