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21 yaşındaki Hatice Erdem feci şekilde can verdi! Korkunç olayda çarpıcı detaylar!

Antalya'da çok acı bir olay yaşandı... Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki genç kızın kazada kusursuz olduğu anlaşıldı. Otomobil sürücüsünün ise 'kavşaklarda şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı. İşte korkunç olayın detayları...

Ekleme: 7.11.2022 - 16:06 Güncelleme: 7.11.2022 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
21 yaşındaki Hatice Erdem feci şekilde can verdi! Korkunç olayda çarpıcı detaylar!Feci kaza, dün akşam saatlerinde Antalya Kepez'de yaşandı... H.B. idaresindeki 15 AAE 847 plakalı otomobil ile Hatice Erdem'in kullandığı 07 BBM 041 plakalı motosiklet çarpıştı.

ANTALYA'DA KORKUNÇ KAZA
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hatice Erdem ve motosiklette yolcu olarak bulunan Melisa Gül yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HATİCE ERDEM HAYATINI KAYBETTİ!
Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Melisa Gül ise yaralandı.

Yaralanan Gül, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada iki gencin kasklarının da takılı olduğu belirtildi.

Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen Hatice Erdem'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri bugün sabah saatlerinde tamamlanan Erdem'in cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından alınıp Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde toprağa verildi. Otomobil sürücüsü H. B. ise gözaltına alındı.

HATİCE ERDEM KAZADA KUSURSUZ GÖRÜLDÜ
Öte yandan, ilk belirlemelere göre otomobil sürücüsü H.B'nin kaza anında 'kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak ve gecik hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsü Hatice Erdem'in ise herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kanaatine varıldığı öğrenildi.

21 yaşındaki Hatice Erdem feci şekilde can verdi! Korkunç olayda çarpıcı detaylar!

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