Zonguldak’ta maden ocağında patlama: Dört yaralı

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi.Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada Ersoy Mankır, Ramazan Kamilçelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer yaralandı. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtilirken, İlyas Kabuk ve Ali Gezer Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri maden ocağındaki patlamanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.