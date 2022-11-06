Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.