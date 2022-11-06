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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde soğuk hava ve sağanak yağış hakim olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Ekleme: 6.11.2022 - 10:33 Güncelleme: 6.11.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesi illerinde 6 Kasım Pazar günü fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre 6 Kasım Pazar günü Zonguldak ile Sinop arasını kapsayan Batı Karadeniz'de, deniz üzerinde fırtına bekleniyor.

Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Meteorolojiden yapılan açıklamada, 'Batı Karadeniz'de Zonguldak-Sinop arasında rüzgarın 6 Kasım sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.' denildi.

Meteoroloji'nin 4-10 Kasım tarihleri arası için paylaştığı son rapora göre genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak
Serin ve yağışlı havanın hafta ortalarında yurt genelinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

İstanbul'a yağış geliyor
İstanbul'da Pazartesi günü sıcakların 17 dereceye düşeceği ve yağış beklendiği ifade edildi.

Yayınlanan hava durumu raporuna göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bazı bölgelerde yağmur ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı bekleniyor
6,7,8 Kasım'da Doğu Karadeniz bölgesinde kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor
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