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Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Erzincan'ın 34 kilometre güney doğusunda bulunan Kalecik köyü mıntıkasında yer alan ve tarihi 5 bin yıl öncesi Tunç Çağı'na dayanan, kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Kalecik Kalesi" keşfedilmeyi bekliyor.

Ekleme: 6.11.2022 - 10:23 Güncelleme: 6.11.2022 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi
Erzincan'da milattan önce Tunç Çağı'nda yapıldığı yüzey araştırmaları yapan akademisyenler tarafından tahmin edilen Kalecik Kalesi, sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri adeta büyülüyor.

Gizli girişleri, mağaracıkları, taştan merdivenleri bulunan kale, sunduğu eşsiz manzarasıyla merak uyandırıyor.

Özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen kale, Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerindeki kalelere benzetiliyor. Son dönemde bölgeye gelen yabancı turistlerin en fazla ilgisini çeken mekânlar arasında yer alıyor.

Seyrine doyumsuz manzaralar sunan zirvedeki kale, dron ile görüntülendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tarih Bölümü Eski Çağ Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Güngör, “1998 yılından günümüze Erzincan'ın genelinde yüzey araştırmaları yapıyoruz. Tarihi, arkeolojik alanları tespit etmek üzere yaptığımız çalışmalar. 2014 yılında yaptığımız çalışmalardan biride Kalecik Kalesi oldu. Kalecik Kalesi Erzincan'ın 34 kilometre güney doğusunda bulunan Kalecik köyü mıntıkasında yer alıyor. Orada 2 tane tarihi alan tespit ettik. Birincisi Kalecik yerleşmesi Kalecik Kalesinin hemen kuzeyinde bulunuyor. Bunların mimari kalıntıları ve keramit tespitlerini yaptık.

Kalecik Kalesi ve yerleşmesinde tespit ettiğimiz ilk tarihi dönem ilk Tunç Çağına ait. Bu yüzden 4500- 5000 yıl öncesine kadar gitmekte. El yapımı keramitleri görebiliyoruz. Ama geniş manada yüzeyde gördüğümüz unsurlar ve kültürel buluntuların çoğu Orta Çağ dönemiyle ilgili. Buradaki en önemli unsur Erzincan'da bulunan Kalecik Kalesi. Bu kaleyi özel kılan en önemli unsurlardan bir tanesi devasa kaya kütlesi üzerinde yapılmış, kaya başmakları kaleye tırmanış için değil rütürel alanla yani dini tapının alanına ulaşmak için yapılan yerdir. Zemin kısmında küçük mağaracıklar var.” dedi.
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