  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti

Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası gözler bir kez daha Türkiye'ye çevrildi. Konuyla ilgili uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolüne dikkati çekti.

Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Ekleme: 6.11.2022 - 10:55 Güncelleme: 6.11.2022 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Tahıl anlaşmasından Rusya'nın çekilmesi sonrası devreye giren Ankara, İstanbul'da varılan mutabakatın sürdürülmesi konusunda hayati bir rol oynadı. Küresel pazarlara tahıl sevkiyatının devamını sağlayan Türkiye'nin hamlesi konuşulmaya devam ediyor.

Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya döndü

Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta sonu Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını kolaylaştıracak anlaşmadan aniden çekilme kararının ve Rus ordusunun sevkiyatları engellemekle tehdit etmesinin küresel gıda krizini yeniden tetikleme riskini getirdiğini belirtti.

Ancak günler sonra Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya yeniden katıldığına dikkat çekildi.

'İzolasyon, Rusya'yı Türkiye'ye bağımlı hale getirdi'

Haberde, 'Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü. Ancak analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor.' denildi. Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon yayınında Putin'i işaret ederek, 'Tahıl koridorunu başkaları aracılığıyla açmayı kabul etmiyor. Ama ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı.' dediği belirtildi.

'Erdoğan'ın çok kartı var'

Anlaşmaya yakın bir kaynağın, 'Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var.' şeklindeki görüşleri paylaşıldı. Diyaloğun sürdürülmesinin sadece Türkiye ve Rusya için değil, NATO için de önemli olduğu ifade edilerek, 'Birisi Rusya ile konuşabilmeli.' vurgusu yapıldı.
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı