Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti

Tahıl anlaşmasından Rusya'nın çekilmesi sonrası devreye giren Ankara, İstanbul'da varılan mutabakatın sürdürülmesi konusunda hayati bir rol oynadı. Küresel pazarlara tahıl sevkiyatının devamını sağlayan Türkiye'nin hamlesi konuşulmaya devam ediyor.Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta sonu Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını kolaylaştıracak anlaşmadan aniden çekilme kararının ve Rus ordusunun sevkiyatları engellemekle tehdit etmesinin küresel gıda krizini yeniden tetikleme riskini getirdiğini belirtti.Ancak günler sonra Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra anlaşmaya yeniden katıldığına dikkat çekildi.Haberde, 'Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü. Ancak analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor.' denildi. Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon yayınında Putin'i işaret ederek, 'Tahıl koridorunu başkaları aracılığıyla açmayı kabul etmiyor. Ama ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı.' dediği belirtildi.Anlaşmaya yakın bir kaynağın, 'Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı. Erdoğan'ın çok kartı var.' şeklindeki görüşleri paylaşıldı. Diyaloğun sürdürülmesinin sadece Türkiye ve Rusya için değil, NATO için de önemli olduğu ifade edilerek, 'Birisi Rusya ile konuşabilmeli.' vurgusu yapıldı.