Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşmaları tüm illerde coşkuyla karşılanırken programdaki etkinlikler de gençlerin takdirini toplamaya devam ediyor. Son olarak Sakarya'da gerçekleşen 'İlk oyum' etkinliğinde Başkan Erdoğan ile buluşan gençler salonda şarkılar ve marşlarla eğlenceli vakit geçirdi.Etkinlikte DJ Erdem Kınay sahne alırken birçok farklı eseri de kendi yapımıyla gençlerin dinletisine sundu. Bu sırada çalan şarkılardan birinin (Senden daha güzel) telif sahibi olan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de programa gölge düşürecek bazı açıklamalarda bulundu.Tangöze gençlerin eğlenmesi için çalışnan şarkısının sanki seçim şarkısı yapılmış gibi lanse ederek 'Seçimden sonra' haklarını arayacaklarını iddia etti.'Seçimden sonra' göndermesi tepki çeken Kaan Tangöze'nin sözlerine AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'dan sert cevap geldi. İnan şunları söyledi;Sakarya 'ilk oyum' etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay'ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun 'Senden Daha Güzel' parçası olmuştur. Erdem bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem de Adana'da çok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar kurumsal olarak bizimle zaten ilişkilendirilemez :) Bir şarķı üzerinden yorum yapılması çok abes bir durum olmuştur.Duman'ın 'Senden Daha Güzel' parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır.'Seçimden sonra haklarımızı arayacağız' ifadesi, muhalefetin 'yargılanacaksınız' söyleminin 'sanatçı' lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir. Ülkemizde hukuk yolu her zaman açıktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.