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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sosyal medyadaki '6 Kasım' iddialarına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sosyal medyada paylaşılan "İstanbul'da bugün hava çok kirli, camlarınızı bile açmayın" iddialarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmaktadır." denildi.

Ekleme: 6.11.2022 - 14:35 Güncelleme: 6.11.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sosyal medyadaki '6 Kasım' iddialarına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyorÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, sosyal medyada yer alan 'İstanbul'da bugün hava çok kirli, camlarınızı bile açmayın' iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirerek şu bilgilendirmeyi yaptı:

'İstanbul'da bugün yani 6 Kasım'da hava kirliliği çok yüksek olacak, camlarınızı dahi açmayın, hava zehirli gibi uyarılar yapan sosyal medya hesaplarına rastlanmıştır. Bu hesaplardan yola çıkarak medya da bu yönde haberler yapmaktadır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

'PANİK YAPACAK SEVİYEDE BİR KİRLİLİK YOK'
Havada mevsim şartlarına bağlı bir miktar kirlilik söz konusu ancak bunlar bu yönde panik yapılacak seviyede değil. Ayrıca lokasyon olarak İstanbul'un farklı bölgelerinde hava kirliliği daha az. Bu bilgileri https://www.havaizleme.gov.tr sayfasından da izleyebilirsiniz.

Konuyla ilgili bir bilgi notunu ilginize sunuyoruz. Toplumu paniğe sevk edecek bu tarz haberlere karşı daha dikkatli olunması konusunda da hepimizin daha duyarlı olmasını rica ediyoruz.'
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