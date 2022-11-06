Bayrampaşa'da, otomobilde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Otomobilde ve evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilen M.B. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bayrampaşa Altıntepsi ve Terazidere Mahallelerinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretip satıldığı ihbarı alan polis, 3 Kasım Perşembe günü saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Mobil Park ekipleri ticareti yapan şüpheliyi tespit etti. Polis ekiplerini gören şüpheli kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin kullandığı otomobil, polis aracıyla çarpıştı. Şüpheliler otomobilden inip kaçmaya çalışırken yakalandı.M.B. isimli şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, 11 parça 23,65 gram eroin, 3 parça 1 gram metamfetamin, 2 parça 2,77 gram marihuana, 9 ecstacy hap, 1,42 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 380 lira para ele geçirildi. Şüpheli M.B'nin Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 269,81 gram eroin, 7 ecstacy hap ile ruhsatsız tabanca bulundu. M.B. 'Görevli memura mukavemet', 'Mala zarar verme', '6136 Sayılı Ateşli Silahlı Bıçaklar Kanununa Muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.