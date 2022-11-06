  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Anayasa düzenlemesi mesajı: Güçlü aile güçlü millet demek! Korkmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te 'Kadınlarla Büyük Türkiye' programında konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında önemli açıklama ve değerlendirmelerde bulundu. Anayasa düzenlemesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan "Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Muhalefet bundan endişe etmiş. Bunda korkulacak bir şey yok. Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Anayasa düzenlemesi mesajı: Güçlü aile güçlü millet demek! Korkmayın
Ekleme: 6.11.2022 - 17:03 Güncelleme: 6.11.2022 - 18:03 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Anayasa düzenlemesi mesajı: Güçlü aile güçlü millet demek! Korkmayın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gerçekleştirilen 'KADINLARLA BÜYÜK TÜRKİYE' programında yapılacak anayasa düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'teki programda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar;

GAZİANTEP ANKARA'YI GEÇTİ

'Organize sanayide bugün açılışını yaptığımız 70 yeni fabrika var. Daha önce 300 fabrika açmıştık. Bize anamuhalefetin başı nerede bu fabrikalar demişti. Biz de kendisine Gaziantep'e gidip sorarsanız sizi gezdirirler demiştik. Geldi ama pek memnun olmadı galiba. Bu çalışmalarımızla uzaklar artık yakın oldu. Şu an itibarıyla 10 milyar doları bulan ihracat skalasıyla daha da büyük bir hedefe ayda 1 milyar hedefine yürüyorlar. Gaziantep'e bu yakışır demiştik. Ankara'yı geçmiş durumda.

Gaziantep Gaziray ile çok önemli bir zenginliğe sahip oldu.

İLHAMIMIZI KADINLARDAN ALIYORUZ

Kadın hareketi noktasında da, gönül coğrafyası anlamında da, insanlık dersi anlamında da Gaziantep bir başka noktada. İnşaAllah başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizde kadınların tamamını, ailelerin temel direkleri, çocukların ebedi öğretmeni olma noktasında ilhamı işte kadınlarımızdan buralardan alıyoruz.

ANAYASAL DÜZENLEME

Türkiye'de anayasadan yasalara kadar kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de arttırıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle her vatandaşımızın ülkemize katacağı çok şeyler var.

GÜÇLÜ AİLELER GÜÇLÜ MİLLETLERİ DOĞURUR

İşte şimdi anayasal bir düzleme taşıyalım. Olayı da başörtüsünü sağlama alırken aile konusunu da bir zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyelim. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Zayıf aile güçlü milleti zayıflatırr. İşte buna fırsat vermemek için ortak çalışma önerisinde bulunduk. Muhalefet bundan endişe etmiş. Bunda korkulacak bir şey yok. Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı