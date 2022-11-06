Başkan Erdoğan'dan Anayasa düzenlemesi mesajı: Güçlü aile güçlü millet demek! Korkmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gerçekleştirilen 'KADINLARLA BÜYÜK TÜRKİYE' programında yapılacak anayasa düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'teki programda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar;'Organize sanayide bugün açılışını yaptığımız 70 yeni fabrika var. Daha önce 300 fabrika açmıştık. Bize anamuhalefetin başı nerede bu fabrikalar demişti. Biz de kendisine Gaziantep'e gidip sorarsanız sizi gezdirirler demiştik. Geldi ama pek memnun olmadı galiba. Bu çalışmalarımızla uzaklar artık yakın oldu. Şu an itibarıyla 10 milyar doları bulan ihracat skalasıyla daha da büyük bir hedefe ayda 1 milyar hedefine yürüyorlar. Gaziantep'e bu yakışır demiştik. Ankara'yı geçmiş durumda.Gaziantep Gaziray ile çok önemli bir zenginliğe sahip oldu.Kadın hareketi noktasında da, gönül coğrafyası anlamında da, insanlık dersi anlamında da Gaziantep bir başka noktada. İnşaAllah başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizde kadınların tamamını, ailelerin temel direkleri, çocukların ebedi öğretmeni olma noktasında ilhamı işte kadınlarımızdan buralardan alıyoruz.Türkiye'de anayasadan yasalara kadar kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de arttırıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle her vatandaşımızın ülkemize katacağı çok şeyler var.İşte şimdi anayasal bir düzleme taşıyalım. Olayı da başörtüsünü sağlama alırken aile konusunu da bir zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyelim. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Zayıf aile güçlü milleti zayıflatırr. İşte buna fırsat vermemek için ortak çalışma önerisinde bulunduk. Muhalefet bundan endişe etmiş. Bunda korkulacak bir şey yok. Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.