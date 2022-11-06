Amasya’da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı. İlk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur'a ait yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.