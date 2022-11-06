Ağrı'da protez bacağında uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde protez bacağında, İran'dan getirdiği sentetik uyuşturucu ve afyon sakızı ele geçirilen kişi tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan F.E, adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 Kasım'da, İran'dan ülkeye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği belirlenen engelli F.E'nin üst aramasında, protez bacağına zulalanmış 71,82 gram sentetik uyuşturucu ve 0,52 gram afyon sakızı ele geçirilmişti