  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TSK'ya 'Kimyasal Silah' iftirası atan Aryen Turan serbest kalır kalmaz soluğu orada aldı! PKK'ya destekten vazgeçmiyor

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia eden avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatılmış ve Turan gözaltına alındıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının istemiyle adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Şaşırtan karar sonrasında, Özgürlük için Hukukçular Derneği üyeleri ise adliye koridorlarında zılgıt eşliğinde zafer sloganları atmıştı. Serbest kalan Turan, tahliye olur olmaz PKK’ya yakın yayın organlarından Mezapotamya Ajansına koştu ve açıklamalarda bulundu.

TSK'ya 'Kimyasal Silah' iftirası atan Aryen Turan serbest kalır kalmaz soluğu orada aldı! PKK'ya destekten vazgeçmiyor
Ekleme: 5.11.2022 - 16:45 Güncelleme: 5.11.2022 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
TSK'ya 'Kimyasal Silah' iftirası atan Aryen Turan serbest kalır kalmaz soluğu orada aldı! PKK'ya destekten vazgeçmiyor
Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmiş, bu sözlere salondaki bazı avukatlar tepki göstermişti. Yaşananlardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan hakkında inceleme başlatmış ve 11 gün sonra gözaltına alınmıştı. Turan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TSK'ya 'Kimyasal Silah' iftirası atan Aryen Turan serbest kalır kalmaz soluğu orada aldı! PKK'ya destekten vazgeçmiyor

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HABER SİTELERİNDEKİ ÇAĞRILARA UYGUN KONUŞMA YAPMIŞ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen adli kontrol talebinde, şüphelinin suç tarihinde araştırma raporunda tespit edildiği üzere silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığının anlaşıldığına yer verildi. Mahkeme, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Mahkemenin kararının ardından Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri adliye koridorlarında zılgıt eşliğinde alkışlarla slogan attı.

TSK'ya 'Kimyasal Silah' iftirası atan Aryen Turan serbest kalır kalmaz soluğu orada aldı! PKK'ya destekten vazgeçmiyor

SERBEST KALIR KALMAZ PKK'YA YAKIN YAYIN ORGANINA KOŞTU

Aryen Turan, serbest kalır kalmaz PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajansı'na koştu ve röportaj verdi.
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı