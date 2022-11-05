Rusya’ya karşı iş birliği anlaşması... İki ülke karşılıklı imzaları attı!

Polonya ve Litvanya istihbarat paylaşımı, askeri ve savunma alanında iş birliği anlaşması imzaladı.Litvanya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Valdemaras Rupshys ve Polonya Genelkurmay Başkanı General Rajmund Andrzejczak tarafından imzalanan anlaşma, öncelikleri ve temel iş birliği alanlarını kapsıyor.'CAYDIRICILIK YÖNTEMLERİNDEN BİRİ'Anlaşmanın tüm boyutlarda istihbarat paylaşımına ilişkin net yönergeler içerdiğini belirten Rupshys, 'Bunu yıllardır yapıyoruz ve bu işbirliği, Litvanya için özellikle önemli çünkü Polonya Silahlı Kuvvetleri bize istihbarat konusunda tam yardım sağlıyor.' ifadelerini kullandı.Rupshys, belgenin askeri tatbikatlara da atıfta bulunduğuna dikkati çekerek 'Anlaşma, habersiz tatbikat olanakları sağlıyor. Bu tür tatbikatlar sırasında kuvvetlerin hazır olup olmadığını kontrol ederek toprak birliğini ve bütünlüğünü sağlayacağız. Bu, caydırıcılık önlemlerinden biri olacak.' değerlendirmesinde bulundu.