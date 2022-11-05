Rusya gaz kozunu çekti AB'den ilk geri adım geldi! Yaptırımları kaldırdığını açıkladı!

Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi dahil birçok dünya ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargo kararı almıştı.Rusya bu yaptırımlara karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı. Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500'den fazla zamlandı.Kış öncesi AB ülkesi Hollanda'dan flaş bir karar geldi ve yaptırımlardan çekildiği belirtildi.HOLLANDA YAPTIRIMLARI KALDIRDIAvrupa'da ekonomik durgunluk yaşanırken, Hollanda'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan çekildiği aktarıldı.Hollanda devletinin Rusya'ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildiği belirtiliyor.Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırıldı ve Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi.Dondurulan 13 Rus malvarlığı geri iade edildi.25 Hollanda şirketine, Rus gaz devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi.Toplam 150 Rus vatandaşına, şirketine, belediyesine, kurumuna ve eğitim kuruluşuna uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.Toplam 13 sivil toplum kuruluşu üzerindeki yaptırımlar kaldırılarak, 'Rusya ve AB arasında diyalog kurulmasına yardımcı olma' amacıyla yasal izinler verildi.Bir Hollanda şirketine, Rus şirketlerinden ve devletinden ödeme alabilmesi için izin verildi, söz konusu yaptırımlar kaldırıldı.