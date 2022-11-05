Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getiren şüpheli tutuklandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İran'dan Türkiye'ye, protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışan F.E.'yi yakaladı.'İran şüphelinin üst aramasında, protez bacağa gizlenmiş 3 paket halinde 71,82 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 0,52 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.'Polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan F.E., bugün Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.