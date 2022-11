Kuş kapana kısıldı : Musk şirketler ve kongre arasında sıkıştı

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'a, önce büyük şirketler reklam boykotu uygulamaya başladı, ardından Kongre üyeleri Suud rejimi ile ortaklığını gündeme getirerek Musk'ı zor durumda bıraktı. Nisan ayından beri devam eden çekişmeli satış anlaşması nihayet geçen hafta sonuçlandı. Musk, “Kuş artık özgür” tweetiyle anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. İlk icraat olarak yönetim kurulunu feshederek tek yönetici oldu. İfade özgürlüğünü desteklediklerini vurgulayan ABD'li milyarder, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın askıya alınan Twitter hesabını vereceğini duyurması sonrasında ise, eleştirilerin odağına oturdu. İçerik ile ilgili yapılacak değişikliklerden endişe duyan çok sayıda uluslararası firma, Twitter'la reklam anlaşmalarını askıya aldı.MARKALAR ANLAŞMALARI ASKIYA ALIYORMusk döneminde izlenecek politikalar daha iyi anlaşılıncaya kadar platformdaki reklamlarını durdurma kararı alan General Motors'un ardından, aralarında platformun en büyük reklamverenlerinden Mondelēz'in de bulunduğu bazı reklamverenler sözleşmelerini askıya alacaklarını duyurdu. Reklamlarını durdurma kararı alanlar arasında Mondelēz'in yanı sıra General Mills, Pfizer ve Audi de yer alıyor. The Wall Street Journal'a konuşan bir ajans yöneticisi 20 civarı müşterilerinin Twitter harcamalarını geçici olarak durdurduğunu, bütçelerin Google ve Meta'ya kayabileceğini söyledi. 40'ı aşkın çıkar grubu, aralarında Apple, Best Buy, Coca-Cola ve Verizon'ın da yer aldığı şirketlerin CEO'larına ortak bir mektupla seslenerek Elon Musk'ın Twitter'da nefret söylemi, dezenformasyon ve komplo teorilerinin önünü açması durumunda platformda reklamlarını durdurma çağrısında bulunmuştu. Twitter'ın gelirinin yaklaşık yüzde 90'ı reklamlardan elde ediliyor. Öte yandan Musk, paylaştığı son tweette çıkar gruplarını, reklamverenleri baskı altına almakla eleştirdi.DEMOKRATLAR SUUD'U HATIRLADIMusk'ın, Trump'ın hesabını iade edeceğini açıklaması sonrası, Demokrat Partili vekiller harekete geçti. Önce Demokrat ABD Senatörü Chris Murphy, Suudi Arabistan menşeli bir holdingin Twitter'daki hissesinin ABD ulusal güvenliği için tehdit teşkil edip etmediğinin incelemesi için Kongre'de çağrıda bulundu. Suud Prensi El Velid bin Talal'ın temsilcileri, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, satın alma anlaşmasının kendilerini etkilemediğini, Kingdom Holding üzerine kayıtlı 1,89 milyar dolarlık Twitter hissesini satmayacaklarını duyurmuştu. Ardından Domokrat Parti'den Ron Wyden, Twitter'ın ikinci büyük hissedarının Suud rejimi olduğunu belirterek soruşturma çağrısını yineledi. İnsan hakları ihlalleri ile yargılanan Suud rejiminin platforma casus yerleştirdiğini iddia etti ve kraliyet ailesinin Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Wyden, “Suudi rejiminin Twitter hesap bilgilerine, doğrudan mesajlara ve olabilecek diğer verilere erişmesi engellenmelidir” çağrısında bulundu.TASFİYE SÜRECİ BAŞLADIÖte yandan platform içinde köklü değişikliklere gidileceğini duyuran Musk'ın, 7 bin 500 Twitter personelini işten çıkaracağı iddia edilmişti. ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi. Söz konusu e-postada cuma sabahından (dün) başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı. Bu eylemin şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, “Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz” ifadesi kullanıldı. Twitter'ın işten çıkarmalara başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlerine erişimini kestiği bildirildi. Şirketin işten çıkarmalardan etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başladığı belirtildi.Twitter çalışanları ise 60 gün önceden haber verilmeksizin toplu işten çıkarma yaptığı gerekçesiyle Twitter'a dava açtı.ÜCRETLENDİRME PAZARTESİ İTİBARIYLAElon Musk Twitter'da onaylanmış hesap anlamına gelen “mavi tik” rozeti için 8 dolar talep edileceğini açıklamıştı. The New York Times (NYT) ve Bloomberg'ün bildirdiğine göre, söz konusu uygulama önümüzdeki hafta başından itibaren yürürlüğe girecek. NYT'ye göre Musk'ın planlanan revizyonu kapsamında, kullanıcıların artık kimliklerini doğrulamaları gerekmeyecek. Gazete, değişikliklerin ilk olarak ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulanacağını, mavi tike sahip mevcut kullanıcıların abone olmak veya onay işaretlerini kaybetmemek için belli bir süresi olacağını belirtti. Söz konusu uygulamanın Twitter'daki kaotik durumu derinleştirebileceği değerlendiriliyor.En popüler 10 tweetten 7'si Musk'ınForbes dergisinin sosyal medyadaki etkileşimi inceleyen NewsWhip verilerine dayandırdığı habere göre, son bir hafta içinde Twitter üzerinde en çok popülerleşen 10 tweetten 7'sini, platformun yeni sahibi Elon Musk attı. Haftanın en popüler tweeti, Musk'ın Twitter'ı satın aldığını duyurduğu, “Kuş artık özgür” tweeti oldu. Tweet yaklaşık 2,5 milyon beğeni ile 2,9 milyondan fazla etkileşim aldı. Musk'ın, 'Komedi artık Twitter'da yasal' tweeti yaklaşık 2,7 milyon etkileşimle haftanın en popüler ikinci tweet'i olurken, kendisinin ve annesinin Cadılar Bayramı kostümleri içinde yayınladığı bir fotoğraf, yaklaşık 1,2 milyon etkileşimle en popüler üçüncü tweet oldu.