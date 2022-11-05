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İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar

İngiltere'de 45 gün boyunca görevde kalan Liz Truss'ın istifasının ardından Rishi Sunak'ın başbakanlık görevine gelmesi İngiliz halkının öfkesini dindirmedi. Londra'da bir araya gelen göstericiler hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto ederken Rishi Sunak'ı da istifaya çağırdı.

İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Ekleme: 5.11.2022 - 21:52 Güncelleme: 5.11.2022 - 21:54 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Başkentteki Embankment tren istasyonu önünde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işçi sendikasına üye göstericiler, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomi ve göçmen politikalarını protesto etti. Protestocular, hayat pahalılığı ve enflasyonun altında teklif edilen maaş artışları nedeniyle farklı sektörlerin aldığı grev kararlarının desteklenmesi talebinde bulundu.

RİSHİ SUNAK'A İSTİFA ÇAĞRISI

Ellerinde, 'Enerji faturalarını azaltın, maaşları artırın', 'Muhafazakar Parti istifa', 'Şimdi genel seçim zamanı', 'Mülteciler hoş geldiniz' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, kemer sıkma politikaları nedeniyle İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a tepki gösterdi ve istifa çağrısında bulundu.

HÜKÜMET KARŞITI SLOGANLAR ATTILAR

Başkentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanmadan önce Başbakanlığın önünden geçen göstericiler, hükümet aleyhinde de sloganlar attı.

İngiliz polisi, Başbakanlığın önünden geçen protestoculara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gösteriye, ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbny, İşçi Partisi milletvekili John McDonnell ve Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Mick Lynch da katılarak konuşma yaptı.

İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar



RİSHİ SUNAK BAŞBAKAN OLMUŞTU

İngiltere'de yalnızca 45 gün görevde kalan Liz Truss'ın istifasının ardından Başbakanlık koltuğunun yeni sahibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak olmuştu. Rishi Sunak aynı zamanda İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı olarak tarihe geçmişti. Ancak ülkede kriz bitmemişti.

İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
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İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
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