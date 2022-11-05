Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Gaziantep'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki ilk durağı Gaziray Beylerbeyi İstasyonu oldu.Başkan Erdoğan'ı bakanlar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş karşıladı. Başkan Erdoğan'a, istasyon girişinde öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.Müzik dinletisinin ardından Başkan Erdoğan ile diğer protokol üyeleri, Beylerbeyi İstasyonu'na giriş yaptı ve Gaziray Banliyö Hattı ilk sürüşünü gerçekleştirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptıkları Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Başkan Erdoğan, 'Şimdi buradan bir de müjde vereyim istedim. Gaziray'ı ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Ne kadar bedava olsun? Şöyle yapacağız. Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz.' ifadelerini kullandı.