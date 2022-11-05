Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılan Gaziray Banliyö Hattındaki ilk sürüşü gerçekleştirdi. Gazianteplilere bir de müjde veren Başkan Erdoğan, Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Gaziantep'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki ilk durağı Gaziray Beylerbeyi İstasyonu oldu.
Başkan Erdoğan'ı bakanlar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş karşıladı. Başkan Erdoğan'a, istasyon girişinde öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Müzik dinletisinin ardından Başkan Erdoğan ile diğer protokol üyeleri, Beylerbeyi İstasyonu'na giriş yaptı ve Gaziray Banliyö Hattı ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
'YILBAŞINA KADAR GAZİRAY'I ÜCRETSİZ YAPALIM'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptıkları Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Başkan Erdoğan, 'Şimdi buradan bir de müjde vereyim istedim. Gaziray'ı ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Ne kadar bedava olsun? Şöyle yapacağız. Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz.' ifadelerini kullandı.