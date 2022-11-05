  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski nişanlıya kimyasal saldırı için istenen ceza belli oldu

Konya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan zanlı için istenen ceza belli oldu. "Kasten yaralama" suçuyla tutuklanan zanlıya iddianamede "canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlaması yöneltildi. Zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanacak.

Ekleme: 5.11.2022 - 23:07 Güncelleme: 5.11.2022 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
Eski nişanlıya kimyasal saldırı için istenen ceza belli olduKonya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay, 19 Haziran'da Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi.

28 yaşındaki Merve Küçüktekin'in evine gelen 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı.

Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KASTEN YARALAMADAN TUTUKLANDI
Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İKİNCİ DERECE YANIK
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İddianamede Sabit Türk ve Merve Küçüktekin'in 3 yıl önce internette oyun ortamında tanıştığı, bir süre nişanlılık süreci geçirdikleri, anlaşamama nedeniyle ayrıldıkları, şüphelinin bu durumu hazmedemediği içinde sürekli Küçüktekin'i rahatsız ettiği belirtildi.

HAYATİ TEHLİKE MEYDANA GELDİ
Olayın nasıl gerçekleştirildiğinin de anlatıldığı iddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında; cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi.

DEMİR KAPIYI BİLE ERİTTİ
Dökülen sıvı madde nedeniyle Küçüktekin'in evinin demir kapısının boya kalıntısı üzerinde erime, kalkma ve deforme olduğunun saptandığı belirtildi.

TAHRİŞ EDİCİ, AŞINDIRICI
İddianamede, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemede dökülen sıvı kimyasal maddede kuvvetli asit olduğu ve kuvvetli asitlerin de genelde tahriş edici ve aşındırıcı özelliğe sahip olduğu anlatıldı.

4 GÜN ÖNCE TEHDİT MESAJI
Sabit Türk'ün, 2 yıldır Küçüktekin'i rahatsız ettiği olaydan 4 gün önce tehdit mesajları attığına, 1 gün önce de Küçüktekin'in iş yerine gittiğine ve keşif yaptığının kamera kaydıyla tespit edildiğine yer verildi.

İDDİANAMEDE SUÇLAMA DEĞİŞTİ
İddianamede suç 'kasten yaralama' olarak değil 'canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirildi. Bir kişinin evin demir kapısına kadar hasar verecek derecede olan kimyasal maddeyi yanında taşımasının, hayatın olağan akışına ters olduğu, şüphelinin aracını temizlemek için yanında bulundurduğu yönündeki beyanın da tutarlı olmadığı belirtildi. Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı