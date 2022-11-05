Eski nişanlıya kimyasal saldırı için istenen ceza belli oldu

Konya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay, 19 Haziran'da Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi.28 yaşındaki Merve Küçüktekin'in evine gelen 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı.Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.İddianamede Sabit Türk ve Merve Küçüktekin'in 3 yıl önce internette oyun ortamında tanıştığı, bir süre nişanlılık süreci geçirdikleri, anlaşamama nedeniyle ayrıldıkları, şüphelinin bu durumu hazmedemediği içinde sürekli Küçüktekin'i rahatsız ettiği belirtildi.Olayın nasıl gerçekleştirildiğinin de anlatıldığı iddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında; cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi.Dökülen sıvı madde nedeniyle Küçüktekin'in evinin demir kapısının boya kalıntısı üzerinde erime, kalkma ve deforme olduğunun saptandığı belirtildi.İddianamede, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemede dökülen sıvı kimyasal maddede kuvvetli asit olduğu ve kuvvetli asitlerin de genelde tahriş edici ve aşındırıcı özelliğe sahip olduğu anlatıldı.Sabit Türk'ün, 2 yıldır Küçüktekin'i rahatsız ettiği olaydan 4 gün önce tehdit mesajları attığına, 1 gün önce de Küçüktekin'in iş yerine gittiğine ve keşif yaptığının kamera kaydıyla tespit edildiğine yer verildi.İddianamede suç 'kasten yaralama' olarak değil 'canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirildi. Bir kişinin evin demir kapısına kadar hasar verecek derecede olan kimyasal maddeyi yanında taşımasının, hayatın olağan akışına ters olduğu, şüphelinin aracını temizlemek için yanında bulundurduğu yönündeki beyanın da tutarlı olmadığı belirtildi. Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.