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Belediyede WhatsApp krizi patladı! CHP'li üyelerden akılalmaz mesajlar: Babasının or.... kızı!

Kiraz Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanı Saliha Kutlu Özçınar ile CHP Grubu arasında “WhatsApp” krizi patladı. Kiraz’daki CHP’liler tarafından kurulan WhatsApp grubunda kendisi hakkında hakaretler edildiğini söyleyen Başkan Özçınar Kutlu, CHP’li meclis üyesi Tevfik Dumanlıoğlu’na dönerek “Babasının o… kızı ne demek?” dedi. Dumanlıoğlu ise “onu ben yazmadım” diye yanıt verdi.

Belediyede WhatsApp krizi patladı! CHP'li üyelerden akılalmaz mesajlar: Babasının or.... kızı!
Ekleme: 5.11.2022 - 12:42 Güncelleme: 5.11.2022 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Belediyede WhatsApp krizi patladı! CHP'li üyelerden akılalmaz mesajlar: Babasının or.... kızı!
Kiraz Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu idaresinde gerçekleştirildi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde Başkan Özçınar Kutlu, CHP'li meclis üyelerini hedef aldı. Kiraz'da CHP'liler tarafından kurulan whatsapp grubunda kendisi ve babası hakkında hakaretler edildiğini ve bu konuşmaların kendilerine iletildiğini söyleyen Başkan Özçınar Kutlu, kendisine özür dilenmesini istedi.

Belediyede WhatsApp krizi patladı! CHP'li üyelerden akılalmaz mesajlar: Babasının or.... kızı!

'ELİMİZDE GÖRÜNTÜLER VAR'

Özçınar Kutlu açıklamasında 'Elimizde görüntüler var. Öncelikle esefle kınıyorum. Ben herkesten daha fazla erkeğim, bunu söyleyeyim. Benim grubumda, benim meclis üyelerim milletin karısı, kızı ya da başka birisine bir laf etse ben oraya gelir ağzıma geleni söyler, giderim. Hele ki ölen bir insanın babası hakkında, babası mezardan çıksa anasını bilmem nesine gibi konuşmalar gerçekten hiç yakışmadı' dedi.

SİZİN MÜDÜRÜNÜZÜN YAZDIKLARI NE OLACAK?

Bu esnada söz alan CHP'li belediye meclis üyesi Tevfik Dumanlıoğlu'nun 'Peki sizin müdürünüzün yazdıkları ne olacak?' sorusuna yanıt veren Özçınar Kutlu, 'Müdürümüze ben gerekli uyarıyı yaptım ve kaldırdı. Gitti ve özür diledi. Sizin gibi cevap verip bir de 'sizin müdürünüz bunu yaptı' demedi. Ben gerekli kişiye gönderttim, özrünü dilettim. Babasını o… kızı ne demek?' deyince Dumanlıoğlu 'Onu ben yazmadım' yanıtını verdi.
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