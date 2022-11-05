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Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Ekleme: 5.11.2022 - 16:50 Güncelleme: 5.11.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Gece gündüz milletimize hizmet için çalışıyoruz. Milletimiz hep yanımızda oldu. 60 bin kişi burada.

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor

Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını emeğimiz ve alın terimiz ile boşa çıkardık, 'Türkiye Yüzyılı' için gereken temeli beraber attık.

Türkiye'nin önünü kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar, bu mücadele kıyamete kadar devam bitmeyecektir.

Terör örgütlerinin kanlı saldırılarını sizlerle beraber göğüsledik, darbecilere karşı beraber direndik.

Birileri kıta kıta geziyor. Sanırsınız ki ülke ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok.

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Sanırsınız ki ülke ve millet için bir iş yapıyor. Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı.

Siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.

Aklı başında kim kendi devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder?

Sorsanız partilerinin Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet için bir fayda sağlamıyorlar.

Ekonomimizi küresel sermayenin tetikçileri IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir.

Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır.

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor

Sosyal Konut Projesi
İlk evim arsa projesi kapsamında 45 bin arsayı Gaziantepli kardeşlerimize sunacağız.

10 milyar liralık bir yatırım Gaziray. Toplam yatırım tutarı 30 milyar 5 milyon TL olan yatırımlar Gaziantep ve ülkemize hayırlı olsun.

Gaziantep'te 6.OSB açılınca kentteki fabrika sayısı 2.000'e ulaşacak.

Hükümetlerimiz döneminde Gaziantep'e toplam 52,5 milyar TL yatırım yaptık.

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor

Erdoğan'a 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' sürprizi

Gaziantep'te Başpınar-Oduncular arasında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek olan Gaziray'ın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ilk sürüşün ardından geldiği İstasyon Meydanı'ndaki garda sürpriz bir mini konser düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesinin ardından piyano başında bulunan Yücel Arzen ve orkestrası tarafından 'Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yarın değil, hemen şimdi' şarkısı seslendirildi.

Şarkıyı ayakta dinleyen Erdoğan, mini konserin ardından konuşmasını yapacağı sahneye geçti.

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