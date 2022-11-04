Vakıf Katılım Togg için uygun maliyetli finansman desteğine hazır!

Vakıf Katılım, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde üretilerek Mart 2023'ten itibaren kullanıcılarına teslim edilecek Togg'a rahat ulaşım için uygun maliyetli finansman desteğine hazır olduğunu açıklayan ilk finans kuruluşu oldu.Katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan yerli otomobil Togg'u satın almak isteyenler için uygun maliyetli finansman desteği için hazırlıklara başladığını açıkladı.29 Ekim'de Gemlik'teki kampüste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle banttan inen Togg'un her Türk gibi kendilerini de çok heyecanlandırdığını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik; Vakıf Katılım olarak başından beri bu önemli milli projeyi heyecanla izliyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da seri üretime geçiş için düzenlenen törende işaret ettiği üzere Togg'a vatandaşlarımızın rahat ulaşması için uygun maliyetli finansman desteği sunacağımızı büyük bir mutlulukla belirtiyorum. 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkacak olan bu akıllı cihazın satış fiyatının ve satış tarihinin netleşmesiyle birlikte biz de uygun finansal koşullarda taşıt finansmanı paketlerimizi açıklayacağız. Vakıf Katılım olarak vatandaşlarımızın Togg'a en uygun finansal koşullarda sahip olabilmeleri için biz de elimizi taşın altına koyacağız” dedi.Kalkınmanın ancak birlik, beraberlik, dayanışma ruhu ve paylaşmakla mümkün olabileceğini dile getiren Osman Çelik, Togg'da olduğu gibi milli projeleri desteklemeye güçlü bir şekilde devam edeceklerini söyledi.