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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren madencinin evine Türk bayrağı asıldı..

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında yaralanan madenci Taner Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şen'in vefat haberini alan ailesi, köyde bulunan evlerine Türk bayrağı astı. Şen'in dayısı madenci dayısı Tayfun Kayhan, “İnşallah Allah onu şehit mertebesine kabul etsin” dedi.

Ekleme: 4.11.2022 - 19:48 Güncelleme: 4.11.2022 - 19:59 / Editör: Ozge Selin
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren madencinin evine Türk bayrağı asıldı..14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen maden kazasında yaralanan ve uçak ambulansla İstanbul Çam Sakura Hastanesine sevk edilen 30 yaşındaki madenci Taner Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi, 'Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum' notuyla paylaştı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren madencinin evine Türk bayrağı asıldı..

Acı haberin ulaşmasının ardından Şen'in Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki evine Türk bayrağı asıldı.

Kaza günü gündüz vardiyasında çalışan ve kazayı haber alır almaz bölgeye ulaşarak yer altına inip yaralı madencilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalara katılan Şen'in dayısı Tayfun Kayhan, “O gece ben gece vardiyasında değildim, gündüz vardiyasındaydım. İşimizi bitirdik, evimize geldik, kazanın olduğunu duyunca ocağa intikal ettik. Araçlarımızı alıp ocağa indik, gerekli teçhizatlarımızı aldık. Olay yerine, ocağın içine girdikten sonra yeğenim Taner Şen'i fark ettim. Onu birkaç arkadaşlarımızla birlikte dışarı çıkarttık. Dışarıya çıkarırken bilinci iyiydi, kendi de iyiydi. Kendindeydi, acı içerisinde olmasına rağmen olay yeri hakkında birkaç bir şey sorduk. Onlara çok net cevap veremedi ama bilinci yerindeydi. Durumu iyiyken ben bir daha ocağa indim diğer arkadaşları kurtarmak için. 10 gün boyunca Çam Sakura Hastanesindeydim. Birkaç gün önce geri dönmek zorunda kaldım. Akabinde, bugün böyle bir acı haber aldık. Allah taksiratını affetsin. İnşallah Allah kendisini şehit mertebesine kabul etsin. Şu an acımız büyük, çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok. Üzgünüz acımız büyük” dedi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren madencinin evine Türk bayrağı asıldı..

Şen'in cenazesinin 5 Kasım Cumartesi günü Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde defnedilmesi bekleniyor.

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