Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; bazı illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliÇANAKKALE °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 20°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 25°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 18°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hedisesi bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 18°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 17°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin çevreleri ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlıSAMSUN °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlıTOKAT °C, 19°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutluHAKKÂRİ °C, 14°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 13°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 24°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 25°CAz bulutlu ve açık