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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri için sağanak uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur bekleniyor.

Ekleme: 4.11.2022 - 10:21 Güncelleme: 4.11.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; bazı illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hedisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin çevreleri ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık
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