İzmir'deki 4.9'luk deprem sonrası acı haber geldi: Bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. Konak ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı, 20 evde çatlaklar meydana geldi. Depremde kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı.Depreme ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, 'Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor' dedi.Sonrasında yapılan açıklamada deprem sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.4,9'luk depremin ardından büyüklükleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen 80 artçı deprem meydana geldi.