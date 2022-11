İzmir Buca'da korkutan deprem! Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir depremi sonrası önemli açıklama

AFAD verilerine göre; İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıda can kaybı yaşanmazken, bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'deki yapı stoğunun değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Soylu, "Çok şükür can kaybımız yok. Panikle yüksekten atlayan 3 vatandaşımız yaralandı. Bir camide ve yaklaşık 20 binada çatlaklar mevcut." ifadelerini kullandı. Öte yandan en büyüğü 2.7 olmak üzere 62 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. İşte İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin son dakika haberinin detayları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaşanan deprem sonrası oluşan panik ile cam ve balkonlardan atlayan vatandaşlar olurken binalarda meydana gelen çatlaklar dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da konuyla ilgili önemli açıklamaları oldu. İşte İzmir depremi ile ilgili son dakika gelişmeleri...Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin derinliği 4.5 km olarak duyuruldu. Depremde iki vatandaşımız yaralanırken, bir cami minaresinde de hasar meydana geldi.İZMİR PEŞ PEŞE SALLANDIÖte yandan en büyüğü 2.7 olmak üzere 62 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.BAKAN SOYLU'DAN İZMİR'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir.' ifadesini kullandı.Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİDeprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı. Deprem çevre illerde de hissedildi.Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi | Video'YÜKSEKTEN ATLAYAN 3 VATANDAŞIMIZ YARALANDI'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İzmir'e geldi. Konak ilçesinde bulunan Selahattinoğlu Cami minaresinin yıkılması sebebiyle bölgeye gelen Bakan Soylu; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AFAD yetkilileri ile incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Burada açıklama yapan Bakan Soylu, 'Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Allah muhafaza böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım' diye konuştu.YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIRDeprem hakkında bilgi veren Bakan Soylu, 'Gece yarısı 03.29 civarında İzmir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmada 14.4 kilometre derinlikte meydana geldi. Gerek İzmir gerekse Ankara'daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptı. 3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca'ya da geçeceğiz. Allah'a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız' sözlerine yer verdi.Öte yandan Bakan Soylu, merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde depremin ardından İzmir'e geldi. Bakan Soylu, Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda, geceyi parkta geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, burada öğrencilerle sohbet etti.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır.' bilgisini verdi.'KONAK'TA BİR CAMİMİZİN MİNARESİ YIKILDI'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, 'Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok.' ifadelerini kullandı.İZMİR'DE 4.9 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!AFAD twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Buca ilçesinde, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde an itibariyle can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde hasar meydana gelmiştir' ifadelerine yer verildi.