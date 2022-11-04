İzmir 4,9’luk deprem ile sallamıştı: Balkondan atlayan Efe Altay Saral’dan acı haber!

Manisa Celal Bayer Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünü öğrencisi 18 yaşındaki Efe Altay Saral, merkez üssü Buca olan dün gece 03.29 sıralarında meydana gelen deprem sırasında korkuyla uyandı. Paniğe kapılan genç birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine atladı. Talihsiz gencin vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasında sıkıştı.Deprem nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar Saral'ı kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yerde yatan gence müdahalede bulundu. Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yoğun bakım servisine alındı.Efe Altay Saral doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Saral'ın ölümü başta anne Selma Saral olmak üzere sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.DEPREMDE ÇOK KORKTUKSaral ailesinin komşusu Barış Koşarer, deprem sırasında çok korktuğunu, çocuğunu alıp dışarı çıktığını söyledi. Sokakta kalabalık görünce o yöne doğru gittiğini anlatan Koşarer, "Efe'nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm." diye konuştu.Gülser Fırtına da uzun yıllardır Saral ailesiyle aynı mahallede oturduğunu anımsattı. Deprem anında uykudan uyanarak sokağa çıktıklarını dile getiren Fırtına, "Efe'yi yaralı halde gördüm, balkondan atlamış. Ambulans geldi, alıp hastaneye götürdü. Allah acil şifalar versin" şeklinde konuştu.