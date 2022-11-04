İzmir 4,9 büyüklüğünde deprem: Cami minaresi yıkıldı iki kişi yaralandı

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami'nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir'e geldi.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır.' bilgisini verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, 'Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok.' ifadelerini kullandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.