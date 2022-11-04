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İstanbul merkezli sınav çetesi paranın bir kısmını PKK'ya aktardı

Ehliyet ve SRC sınavlarında sahtecilik yapan çeteye düzenlenen operasyon sonrasında devam eden çalışmalarda elde edilen gelirin bir kısmının terör örgütüne finanse edildiği öğrenildi.

Ekleme: 4.11.2022 - 12:13 Güncelleme: 4.11.2022 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul merkezli sınav çetesi paranın bir kısmını PKK'ya aktardıÖSYM'nin yaptığı ehliyet ve SRC sınavlarında sahtecilik yapan çete, emniyet güçlerini harekete geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılan 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'rüşvet' suçlarına ilişkin operasyon düzenlendi.

SRC sorularını gayrimeşru olarak temin edip usulsüzlük yapan ve 'joker' diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava sokarak maddi menfaat sağlayan 138 şüpheli operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Yeni bilgilere ulaşıldı
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda yeni gelişmelere ulaşıldı.

Elde edilen gelir eğlenceye harcandı
Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, yapılan araştırmalarda, şebeke üyelerinin suçtan elde ettikleri gelirleri İstanbul, Antalya ve Muğla'da gece hayatı ve lüks yaşamda harcadıkları saptandı.

Bir kısmı terör örgütüne finanse edildi
Ayrıca şüphelilerden bazılarının Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK/YPG sempatizanı oldukları ve bu suçtan elde ettikleri gelirlerin büyük kısmı ile terör örgütünün finanse edildiği tespit edildi.

Adayların bazılarının diplomaları yok

Operasyon sonrasında soruşturmayı derinleştiren polis, ehliyet alacak adayların bazılarının diplomalarının olmadığını ve okuma yazma bilmediğini ortaya çıkardı.

1 milyon lira gelir elde edildi
Söz konusu suç çerçevesinde sadece şebekeye bağlı hareket eden MEB çalışanlarının 1 milyon lira gelir elde ettikleri anlaşıldı.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor
İHA'nın haberine göre, aralarında MEB çalışanlarının da olduğu 138 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusu devam ediyor.
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