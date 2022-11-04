İstanbul’daki inşaatta iskeletler bulunmuştu: Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

İstanbul Büyükçekmece'de kırsal bir alanda yapılan inşaat kazısı sırasında 1900'lü yıllardan kalma mezar ve madeni paralar bulunmuştu. 4 adet iskeletin yanında bulunan madeni paraların fotoğrafları ortaya çıktı. Eski paraların şu anki değerinin ne olduğu henüz bilinmezken paralar incelemeye alındı.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında önceki gün inşaat alanında kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu.Bir gün sonra devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu. Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir tahkikat başlatılmıştı.Kepçe operatörü ve yanında çalışanların görüp fark ettiği, insan kemiklerinin yanlarında bulunan metal parçaları ve düğmelerde incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde ilk etapta 1900 lü yıllara ait olduğu değerlendirilen eski paraların bu günkü değeri henüz bilinmiyor. Yapılan kazıda bulunan paraların fotoğraflarına SABAH gazetesi ulaştı. İşte o bulunan eski paraların fotoğrafları.