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İbrahim Kalın tahıl koridoru diplomasisinin detaylarını anlattı: Tüm dünya Ankara'yı arıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin tahıl koridoru diplomasisine ilişkin detayları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden çözüme kavuşan gıda kriziyle ilgili konuşan Kalın, "Tüm dünya Türkiye'yi arıyor, Ankara'yı arıyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın tahıl koridoru diplomasisinin detaylarını anlattı: Tüm dünya Ankara'yı arıyor
Ekleme: 4.11.2022 - 00:43 Güncelleme: 4.11.2022 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Kalın tahıl koridoru diplomasisinin detaylarını anlattı: Tüm dünya Ankara'yı arıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olarak katıldı.

Tahıl sevkiyatı anlaşmasının sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Kalın, 'Tahıl sevkiyatı anlaşması yapılana kadar tahıl fiyatları küresel olarak artmaya başlamıştı. Tahıl anlaşması yapılınca fiyatlarda yüzde 10-12 bandından bir düşüş yaşandı. Rusya anlaşmadan çekildiğini açıklayınca dünya Türkiye'yi aradı. Cumartesiden çarşambaya yani düne kadar küresel gıda fiyatlarında artışlar yaşandı' dedi.

Rusya'nın iddiasına göre Ukrayna tarafının Sivastopol'da Rus gemilerine saldırdığını aktaran Kalın, 'Ukrayna'da 7-8 parçalı bir tim saldırıya geçmiş. Rusya bunun ardından anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanımız savaşın tüm olumsuz koşullarına rağmen bu anlaşmanın devam etmesi gerektiğini telkin etti. Putin'de bir devlet adamı olarak çok soğuk kanlı davrandı' ifadelerine yer verdi.

Tüm dünya Türkiye'yi arıyor

Anlaşma sürecine ilişkin detaylara değinen Kalın Rusya tarafının garanti istediğini ve Batı merkezli liman ve gemicilik hizmetleri yapan şirketlerin ikincil yaptırıma uğramaktan korktuğunu belirtti. Kalın, 'Bize bildirdiler bize bu durumu elbette. Tüm dünya tabi Türkiye'yi arıyor, Ankara'yı arıyor. Aman bu anlaşma durmasın. 4 gün içinde fiyatlar arttı ve uzasa daha da uzayacaktı. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Önceki gün Cumhurbaşkanımız Putin ile bir görüşme yaptı. Sayın Putin haklı olarak dedi ki 'Tahıl koridorunun bir saldırı aracı olarak kullanması yasak' Rus tarafının iddiasına göre Sivastopol'da bir Rus gemisine saldırı olmuş. Bunu tespit ettiklerini söylediler' dedi.

Cumhurbaşkanımızın liderlik diplomasisi hızlı cevap buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin görüşmesini detaylarıyla aktaran İbrahim Kalın sözlerinde 'Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden sonra Putin, Ukrayna'dan bu saldırıların yaşanmaması için garanti istedi. Tabi Ukrayna ile müzakereler de devam ettirildi. Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu liderlik diplomasisi çok hızlı cevap buldu. Bu işin haftalarca süreceğini düşünerek bizi acil koduyla aradılar. Kısa sürede netice alınacağını beklemiyorlardı. Cumhurbaşkanımız Putin ile, Bakan Akar da 1 saat kadar sonra Şoygu ile görüştü. Ukrayna tarafının yapıcı tutumunu da takdir etmek önemli çünkü Rusya'nın istediği garantiyi verdi' ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin savaş boyunca yürüttüğü diplomasiyi de değerlendiren Kalın konuya ilişkin şunları söyledi:

'Batılı ülkeler bize diyorlar ya Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor, Rusya'ya çok yaklaştı. Sayın Erdoğan Putin ile neden bu kadar çok sık görüşüyor gibi eleştiriler geliyor. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa, Ruslar ile kim konuşacak? Bunu yapabilen tek lider Cumhurbaşkanımız. Biz Batı'ya da diyoruz ki, tahıl sevkiyatı anlaşmasına, esir takasına destek verirken çok iyi yaptınız demek ile yetinmeyin, gelin güven artırıcı tedbirler koyalım diyoruz.'
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